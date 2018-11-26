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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
6 bin TL için 13 kez bıçaklayarak öldürülen şahsın katilleri tefeci çıktı

6 bin TL için 13 kez bıçaklayarak öldürülen şahsın katilleri tefeci çıktı

Şahısların asayişten çıkarılması

Akalan Kamera Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek Irak 

-Araçlara bindirilmesi
-Asayişten görüntü
-Arşiv görüntüler

( KOCAELİ )- 5 kişilik çete, İstanbul ve Gebze’de düzenlenen operasyonla yakalandı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yol kenarındaki boş bir bahçede ölü bulunan Murat Kenepek’in(41), tefeci olduğu iddia edilen 5 kişilik çete tarafından 6 bin TL’lik borcu için 13 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Olay, 22 Kasım günü Çayırova Akse Mahallesi 2407 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde sokaktan geçen bir vatandaş, sokak üzerinde bulunan bir araziden gelen yardım çığlıklarını duydu. Araziye giden vatandaş, bir kişinin kanlar içinde yattığını gördü. Olayı gören vatandaş panikle durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, 13 yerinden bıçaklanan Murat Kepenek aldı şahın öldüğünü belirledi. Tefeci çete İstanbul ve Gebze’de düzenlenen operasyonlarla yakalandı Olayın ardından inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarından kaçan şahısların araçlarını tespit etti. Tespit üzerine yapılan araştırmada kaçan 5 kişinin İstanbul ve Gebze’de belirlenen ikametlerine operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonda H.Ö.(33), Ö.Ö.(25), Y.E.(36),H.S.(25) ve E.Ş.(30) adlı şahıslar gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. 6 bin TL için 13 kez bıçaklanarak öldürüldü Kocaeli Emniyetine götürülen şahısların yapılan incelemelerinde çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi. Tefecilik yaptığı iddia edilen şahısların yapılan sorgularında, Kepenek’in H.Ö.’den 6 bin TL borç aldığı ve ödemediği, borcu temin etmek için seyir halindeki şüphelilere ait araçta görüşürken aracın kapısını açıp kaçmaya çalıştığı ve kaçarken şüpheliler tarafından 13 kez bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenildi. Tefeci olduğu iddia edilen şahıslara adliyeye sevk edildi İfadelerinin ardından emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, Gebze Adliyesine sevk edildi. kipler tarafından yapılan çalışmalarda Murat Kepenek’in olay yerine kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından 34 SV 7096 plakalı bir otomobille getirildiği ve yaklaşık 100 metre sürüklenerek boş araziye bırakıldığı belirlendi. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahısların daha sonra geldikleri araçla olay yerinden kaçtıkları tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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