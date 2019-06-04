Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
6 aylık hamile kadının amcası tarafından dövüldüğü iddiası

6 aylık hamile kadının amcası tarafından dövüldüğü iddiası

Darp edilen hamile kadının olayı anlatması

İlk Müdahale Polis Güvenlik Güçleri Sağlık Ekipleri Hamile Kadın 

-Sağlık ekiplerinin darp gören kadına ilk muayenesi
-Saniye Yıldız’ın polisler ve sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilişi
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- 6 aylık hamile olan Saniye Yıldız (22) iddialara göre kendisinden para isteyen amcası V.G. tarafından sokak ortasında darp edildi. Polis ekipleri, yeğenini darp ettikten sonra kaçan amca V.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay, Beşiktaş’ta sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre kardeşlerine kahvaltılık almak için dışarı çıkan 6 aylık hamile Saniye Yıldız (22), yolda amcası V.G. ile karşılaştı. Yıldız’ı gören amca V.G., yeğeninden para istedi. Yeğen Yıldız, para vermeyince amca V.G. tarafından darp edildi. İddialara göre yeğenine tekme ve tokat atan amca V.G., yeğeni yere düşünce kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşlar güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Yıldız’ı kontrol etti. Yıldız yapılan ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, yeğenini darp eden amca V.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı