6,5 kilogramlık kedisiyle sandığa gitti - BİTLİS

- Fatma Cemre Oğuz'un kedisi ile oy kullanmaya gitmesinden detaylar - Vatandaşların kediyi sevmesinden detaylar - Oyunu kullanılmasından detaylar - Fatma Cemre Oğuz ile röportaj6,5 kilogramlık kedisiyle sandığa giderek oyunu kullandı - Bitlis 'te yaşayan İngilizce öğretmeni havyansever Fatma Cemre Oğuz, hayvanlarına hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 6,5 kilogramlık "Zeytin" adlı kedisi ile sandığa giderek oyunu kullandı - Oğuz: - "Özellikle hayvanlara işkence eden, onları haksız yere öldüren, zarar veren ve şiddet uygulayanlara en az 2 yıldan başlayan hapis cezasının getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hayvanların haklarını savunacak kişiler biziz"BİTLİS (AA) - Bitlis 'te yaşayan İngilizce öğretmeni havyansever Fatma Cemre Oğuz, hayvanlarına haklarına ve hayvanlara uygulanan şiddete dikkat çekmek amacıyla, 6,5 kilogramlık "Zeytin" adlı kedisi ile sandığa giderek oyunu kullandı. Bitlis 'te, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için sandıkların kurulduğu merkezlerde, oy kullanma işlemleri sürüyor.İngilizce öğretmeni hayvansever Fatma Cemre Oğuz da geldiği TOBB İlköğretim Okulu'nda 1044 numaralı sandıkta, hayvan hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kedisi zeytin ile oyunu kullandı.Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvan haklarına dikkat çekmek amacıyla oy kullanmaya kedisi zeytini de beraberinde getirdiğini söyledi.
Seçimden sonra seçilecek şahısların hayvan haklarının korunması adına güzel bir yasa çıkartmasını isteyen Oğuz, şöyle konuştu:"Özellikle hayvanlara işkence eden, onları haksız yere öldüren, zarar veren ve şiddet uygulayanlara en az 2 yıldan başlayan hapis cezasının getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hayvanların haklarını savunacak kişiler biziz. Maalesef onlar haklarını savunamıyor. Onlar adına daha doğrusu vicdanlı insanlar ve hayvanseverler olarak biz konuşmalıyız. Hayvanları sevmenize dahi gerek yok. Burada tamamen vicdan söz konusu. Bildiğiniz gibi yaklaşık bir hafta önce patileri kesilmiş bir köpek bulundu. Hayvanseverler ona 'Karamelek' olarak hitap ediyor. Patileri kesilerek ormana terk edildi. Tüm çabalara rağmen vücudu ameliyatları kaldırmadığı için kaybettik."Ağır cezalar getirilmesiyle bu tür vakaların ciddi oranda azalacağına inandığını kaydeden Oğuz, insanlara işkence yapan veya öldüren kişilerin cezalandırıldığını ve hapse atılarak bir daha yapılmasına izin verilmediğini ifade etti. Oğuz, "Hayvanlarda insanlar gibi bir canlı. Onlarda acıyı hissediyor. Onlar içinde ciddi oranda büyük hamlelerin yapılması gerektiğine inanıyorum. Cezaların getirilmesiyle bu olayların biteceğine inanıyorum. Seçimin de bütün vatandaşlarımız ve hayvanlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.