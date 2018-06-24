Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
6,5 kilogramlık kedisiyle sandığa gitti - BİTLİS

6,5 kilogramlık kedisiyle sandığa gitti - BİTLİS

- Fatma Cemre Oğuz'un kedisi ile oy kullanmaya gitmesinden detaylar - Vatandaşların kediyi sevmesinden detaylar - Oyunu kullanılmasından detaylar - Fatma Cemre Oğuz ile röportaj6,5 kilogramlık kedisiyle sandığa giderek oyunu kullandı - Bitlis 'te yaşayan İngilizce öğretmeni havyansever Fatma Cemre Oğuz, hayvanlarına hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 6,5 kilogramlık "Zeytin" adlı kedisi ile sandığa giderek oyunu kullandı - Oğuz: - "Özellikle hayvanlara işkence eden, onları haksız yere öldüren, zarar veren ve şiddet uygulayanlara en az 2 yıldan başlayan hapis cezasının getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hayvanların haklarını savunacak kişiler biziz"BİTLİS (AA) - Bitlis 'te yaşayan İngilizce öğretmeni havyansever Fatma Cemre Oğuz, hayvanlarına haklarına ve hayvanlara uygulanan şiddete dikkat çekmek amacıyla, 6,5 kilogramlık "Zeytin" adlı kedisi ile sandığa giderek oyunu kullandı. Bitlis 'te, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için sandıkların kurulduğu merkezlerde, oy kullanma işlemleri sürüyor.İngilizce öğretmeni hayvansever Fatma Cemre Oğuz da geldiği TOBB İlköğretim Okulu'nda 1044 numaralı sandıkta, hayvan hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kedisi zeytin ile oyunu kullandı.Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvan haklarına dikkat çekmek amacıyla oy kullanmaya kedisi zeytini de beraberinde getirdiğini söyledi.

Seçimden sonra seçilecek şahısların hayvan haklarının korunması adına güzel bir yasa çıkartmasını isteyen Oğuz, şöyle konuştu:"Özellikle hayvanlara işkence eden, onları haksız yere öldüren, zarar veren ve şiddet uygulayanlara en az 2 yıldan başlayan hapis cezasının getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hayvanların haklarını savunacak kişiler biziz. Maalesef onlar haklarını savunamıyor. Onlar adına daha doğrusu vicdanlı insanlar ve hayvanseverler olarak biz konuşmalıyız. Hayvanları sevmenize dahi gerek yok. Burada tamamen vicdan söz konusu. Bildiğiniz gibi yaklaşık bir hafta önce patileri kesilmiş bir köpek bulundu. Hayvanseverler ona 'Karamelek' olarak hitap ediyor. Patileri kesilerek ormana terk edildi. Tüm çabalara rağmen vücudu ameliyatları kaldırmadığı için kaybettik."Ağır cezalar getirilmesiyle bu tür vakaların ciddi oranda azalacağına inandığını kaydeden Oğuz, insanlara işkence yapan veya öldüren kişilerin cezalandırıldığını ve hapse atılarak bir daha yapılmasına izin verilmediğini ifade etti.
Oğuz, "Hayvanlarda insanlar gibi bir canlı. Onlarda acıyı hissediyor. Onlar içinde ciddi oranda büyük hamlelerin yapılması gerektiğine inanıyorum. Cezaların getirilmesiyle bu olayların biteceğine inanıyorum. Seçimin de bütün vatandaşlarımız ve hayvanlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Hayvan Hakları Farkındalık Öğretmen Hapis Cezası İngilizce 

İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Dehşet! İngilizce öğretmeni evinde kanlar içinde bulunduDehşet! İngilizce öğretmeni evinde kanlar içinde bulundu
Tam 10 Saat Boyunca İşkenceye Maruz Kaldı!Tam 10 Saat Boyunca İşkenceye Maruz Kaldı!
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
TEOG 8. Sınıf Liseye Geçiş Sınavı Soruları ve CevaplarTEOG 8. Sınıf Liseye Geçiş Sınavı Soruları ve Cevaplar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı