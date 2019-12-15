59 güvenlik kamerası incelenerek yakalanan 5 hırsızlık zanlısı tutuklandı - MARDİN

- Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmek için hastaneye getirilmesi - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi Mardin 'de 59 güvenlik kamerası incelenerek yakalanan 5 hırsızlık zanlısı tutuklandıMARDİN (AA) - Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde araçlardan akü çaldıkları iddiasıyla 59 güvenlik kamerasının kayıtları incelenerek yakalanan 10 zanlıdan 5'i cezaevine gönderildi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kamyon, tır ve iş makinelerinden akü hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.Araçlardan 18 akü çaldıkları öne sürülen zanlıların eşkali olay yeri çevresindeki 59 iş yerinin güvenlik kamerası kayıtları incelenerek belirlendi.Şanlıurfa, Mardin , Kızıltepe ve Viranşehir ilçelerinde tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i salıverildi, 18 yaşından küçük A.Ç. ve C.S. ile A.K, A.S. ve İ.S. tutuklandı.
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