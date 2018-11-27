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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
550 bin TL değerinde kanser ilacını çalan hırsızlar 24 saat geçmeden yakalandı

550 bin TL değerinde kanser ilacını çalan hırsızlar 24 saat geçmeden yakalandı

Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Kanser Tedavisi Kanser İlacı Hastane Yönetimi 

-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( DİYARBAKIR ) - Kanser ilaçlarını çalıp hastaların hayatını tehlikeye atan 6 şüpheli yakalandı DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da hastaneden 550 bin TL değerindeki 700 kanser ilacını çalan şahıslar, güvenlik kameraları ve plaka tespit sisteminden belirlenerek 24 saat içerisinde yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2’si eczane çalışanı 6 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırması Hastanesi Ek Binası Onkoloji Bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cumartesi günü onkoloji bölümüne giren hırsızlar, 550 bin TL değerinde yaklaşık 700 kanser tedavisinde kullanılan ilacı çaldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler hastaneye ait kameralar, yakın çevrede işyerlerine ait kameralar ve plaka tanıma sistemlerini inceleyerek C. A., M.İ., M.B., V.D., M.S. ve N.Ç. isimli şüphelileri olayın ardından 24 saat geçmeden yakaladı. -İlaçlar hastane yönetimine teslim edildi Yapılan detaylı çalışmalarda hastaneden çalınan kanser ilaçlarının bir evde saklandığı bilgisi üzerine cumhuriyet savcısının talimatıyla evde yapılan aramada kanser ilaçları bulunarak hastane yönetimine teslim edildi. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin 2’sinin daha önce eczanede çalıştıkları tespit edildi. Adliyeye çıkarılan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 3'ü de serbest bırakıldı.
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