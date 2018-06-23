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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
55 yaşında ikinci diplomasını aldı

55 yaşında ikinci diplomasını aldı

Devlet hastane binası görüntü

Hastane Diploması Laboratuvar Sağlık Personeli Serzeniş 

-Sağlık personeli çalışma görüntüsü
-röportaj
-detaylar

( ADANA -ÖZEL) - Sağlık teknikeri adam, hemşirelik yüksek okulunu da bitirip diploma aldı- 55 yaşında ikinci diploma sahibi olmanın sevincini yaşayan Memduh Göçer: - "Gençlerimize okumalarını hatta çok yönlü okumalarını tavsiye ediyorum" ADANA

- Adana'nın Kozan ilçesinde 55 yaşındaki sağlık teknikeri, hemşirelik yüksek okulunu da bitirip diploma aldı. İkinci diploma sahibi olmanın sevincini yaşayan Memduh Göçer, "Gençlerimize okumalarını hatta çok yönlü okumalarını tavsiye ediyorum" dedi.
Kozan Devlet Hastanesinde Laboratuvar Teknisyeni olarak görev yapan Memduh Göçer adlı sağlık personeli, 55 yaşında hemşire diploması da almayı başardı. Okumanın yaşının olmadığını kaydeden evli ve üç çocuk babası 38 yıllık sağlık personeli ve Kozan Devlet Hastanesinde Laboratuvar Teknisyeni olarak görev yapan Memduh Göçer yeniden okuyarak hemşir bölümünü bitirdi ve ikinci diplomasına kavuştu. Göçer, "1981 yılında laboratuvar bölümü mezunuyum. 2000 yılı Sağlık Teknikerliği bölümünden mezun oldum 2018 yılında da hemşirelik yüksek okulundan mezun oldum. 38 yıldır laboratuvar bölümünde çalışmaktayım. Hizmeti seviyorum. Okumanın yaşının olmadığına inanıyorum. Bu yaştan sonra bu okuma yazma azmimi takdir ettiler. Zaman zaman biz kendimizden utanıyoruz sen bu yaşta çalışıyorsun diye serzenişte bulunanlar oldu. Birinci diplomamı Anadolu Üniversitesi ikinci diplomam da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden aldım. Sağlık Teknikerliği ve ikincisi de hemşirelik yüksek okulu diplomam var. Gençlerimize okumalarını hatta çok yönlü okumalarını tavsiye ediyorum. Okumanın yaşı yok. Çok yönlü okumalılar. Okumanın kıymetini bilmek lazım. Okumanın kıymetini bilirsek insanlarda bizim kıymetimizi daha iyi bilirler" dedi.

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