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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
531 Arapça tabela Türkçesiyle değiştirildi - KİLİS

531 Arapça tabela Türkçesiyle değiştirildi - KİLİS

- Çarşıdan detaylar - Tabelası değişen iş yerlerinden detaylar Kilis 'te 531 Arapça tabela Türkçesiyle değiştirildi - İçişleri Bakanlığınca Kilis 'ten başlatılan uygulama kapsamında 531 Suriyeli esnafın Arapça yazılı tabelası Türkçesiyle değiştirildi - Altı aya kadar ülke genelinde Arapça yazılı tabelalar Türkçesiyle değiştirilecekANKARA (AA) - MUHAMMED BOZTEPE - İçişleri Bakanlığınca başlatılan uygulama kapsamında Kilis 'te 531 Suriyeli esnafın Arapça yazılı tabelası Türkçesiyle değiştirildi.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Arapça tabelaların Türkçeye çevrilmesi uygulamasına ilk olarak Kilis 'te başlandı.Bu kapsamda Kilis 'teki Suriyeli kanaat önderleri ve esnaf temsilcileriyle toplantı yapıldı. Toplantıda her tabelanın yüzde 75'lik bölümünde Türkçe, yüzde 25'lik bölümünde Arapça ifadelerin yer alması kararlaştırılarak Suriyeli esnafa duyuruldu.Bu kapsamda bugüne kadar 531 Suriyeli esnafın Arapça yazılı tabelası Türkçesiyle değiştirildi. - "Altı aya kadar Arapça tabelaların tamamını değiştireceğiz"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında, altı aya kadar Arapça tabelaların tamamını değiştireceklerini söylemişti.Bakan Soylu, " Kilis 'te yaptık. Bir standart var, tamamı Türkçe oluyor. Altında ufak bir Arapça yazmak istiyorsa yazsın. Standardı var bu işin, tamamını değiştireceğiz. Nizam, kural neyse buna herkes uyacak." açıklamasıyla, Arapça tabelaların Türkçeye çevrilmesi uygulamasına dikkati çekmişti. - Tabelaya "Türkçe standardı" tüm ülkede uygulanacak Kilis 'te başlatılan uygulamanın tüm ülkeye yayılması için çalışmalar sürüyor. Altı ay içinde ülke genelinde Arapça yazılı tabelalar yerini Türkçe yazılı tabelalara bırakacak. İşletme sahipleri bu tabelaların altına küçük bir yazıyla Arapça yazı yazabilecek.

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