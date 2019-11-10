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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
53 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi edildi - İSTANBUL

53 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi edildi - İSTANBUL

- Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Acil tıp kliniği hasta girişi - Tedavi gören hastaların taburcu olması İstanbul 'da 53 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi edildiİSTANBUL (AA) - Sultangazi'de yedikleri yemekten zehirlendikleri gerekçesiyle hastaneye başvuran 53 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde mevlide katılan davetliler, ikram edilen tavuklu pilavı yedikten sonra rahatsızlandı.Karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 53 kişi, ayakta tedavi edildi.Uygulanan serum tedavisinin ardından taburcu edilen 53 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mide Bulantısı Gıda Zehirlenmesi Hastane Tavuklu Pilav 

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