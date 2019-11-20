52 yıldır devam eden işgalin adı: Yahudi yerleşim birimleri - RAMALLAH
- Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınındaki Halamish Yahudi yerleşim birimlerinden detaylarRAMALLAH (AA) - ABD'nin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediğini açıklaması gözleri yeniden bu bölgelere çevirdi. Fotoğrafta Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınındaki Halamish Yahudi yerleşim birimi görünüyor.
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