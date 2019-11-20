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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
52 yıldır devam eden işgalin adı: Yahudi yerleşim birimleri - RAMALLAH

52 yıldır devam eden işgalin adı: Yahudi yerleşim birimleri - RAMALLAH

- Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınındaki Halamish Yahudi yerleşim birimlerinden detaylarRAMALLAH (AA) - ABD'nin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediğini açıklaması gözleri yeniden bu bölgelere çevirdi. Görüntülerde Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınındaki Halamish Yahudi yerleşim birimi görünüyor.

Allah 

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