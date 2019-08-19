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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
52 turist gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - NEVŞEHİR Video

52 turist gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - NEVŞEHİR Video

- Turistlerin hastaneye getirilmesi - Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç ile röportaj Nevşehir 'de 52 turist gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıNEVŞEHİR (AA) - Nevşehir 'in Kaymaklı beldesindeki bir otelde konaklayan 52 turist gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Kaymaklı beldesinde konakladıkları otelde, çok sayıda turistin gece geç saatlerde kusma ve karın ağrısı şikayetinde bulunması üzerine otele sağlık ekipleri sevk edildi.45'i Çinli 7'si Endonezyalı 52 turist ambulanslar ve iki tur otobüsüyle kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.Tedavi altına alınan turistlerin durumlarının iyi olduğu, hastanede sabah saatlerine kadar müşahede altında tutulacakları öğrenildi.Rahatsızlanan turistlerin durumuyla ilgili bilgi almak için hastaneye gelen Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, turistlerin ilk belirlemelere göre gıda zehirlenmesi yaşadıklarını, test edilmesi amacıyla otelden gerekli numunelerin alındığını kaydetti.
Yabancı turistlerin konakladıkları otelin dışında bazı restoranlarda da yemek yediklerine yönelik bilgi edindiklerini dile getiren Çekiç, "Durumlarında herhangi bir sıkıntı yok. Gıda zehirlenmesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Tedavileri başladı.
Otelde şu an 280 kişi konaklıyor ama belli sayıda bir grup rahatsızlanmış durumda. Yemeğini farklı yerlerde yiyen turistler de var, durum araştırılacak ve gerekli işlemler ona göre yapılacak." diye konuştu.
Kültür ve Turizm İl Müdürü Cengiz Ekici de turistlerin tedavi altına alındığı hastaneleri ziyaret ederek hastane yöneticilerinden bilgi aldı.

Gıda Zehirlenmesi Konaklı Tur Otobüsü Karın Ağrısı Sağlık Ekipleri 

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