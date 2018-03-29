52 okulda Z kütüphanesi açıldı - DİYARBAKIR

- Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun Şehit Jandarma Üsteğmen Tevfik Pehlivan Ortaokuluna gelişi - Öğrencilerin gösterilerinden detaylar - Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun kütüphane açılışı yapması - Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun kütüphaneyi gezmesi - Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun müzik ve resim atölyelerinde öğrencilerin çalışmaları izlemesi Diyarbakır 'da 52 okulda Z kütüphanesi açıldı - Vali Güzeloğlu:"Eğitimde başarıyı sadece akademik başarı olarak değil, çocuklarımızın okulda mutlu olmasını sağlayacak, hayatın her alanında yetenekleri doğrultusunda iddialı kılacak bir perspektifte değerlendiriyoruz"DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın merkez Kayapınar ilçesindeki 52 okulda oluşturulan Z kütüphanesinin açılışı yapıldı.Vali Güzeloğlu, Şehit Jandarma Üsteğmen Tevfik Pehlivan Ortaokulu'nda düzenlenen törende, Diyarbakır 'da insan merkezli yönetim ve hizmet anlayışıyla gerçekleştirilen çalışmaların, büyük memnuniyet yarattığını söyledi.
Merkezinde insan olan ve insana hizmeti ibadet sayan bir anlayışın yansımasının, bugün çok açık bir şekilde görüldüğünü vurgulayan Güzeloğlu, spor, kültür ve sanatı, çocukların eğitiminin vazgeçilmez parçası olarak gördüklerini kaydetti. Güzeloğlu, kaymakamlık ve belediyenin, yüz binlerce kitabı, müzik ve spor malzemesini öğrencilere sunduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:"52 kütüphaneyi okullarımızda hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle kültürel ve sanatsal boyutta, okullarda müzikten heykele, resimden görsel alana bir dizi çok özel ve güzel değişimi gerçekleştiriyoruz. Tüm bu dönüşümlerin temel hedefi, çocuklarımızı, gençlerimizi okullarda mutlu etmek ve geleceğe hazırlamaktır. Eğitimde başarıyı sadece akademik başarı olarak değil, çocuklarımızın okulda mutlu olmasını sağlayacak, hayatın her alanında yetenekleri doğrultusunda iddialı kılacak bir perspektifte değerlendiriyoruz."Kentin son yıllarda yapılan çalışmalar sayesinde değişip, güzelleştiğini ifade eden Güzeloğlu, bütün gayretlerinin, çocukların mutluluğuna yönelik olduğunu aktardı.Kayapınar Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ozan Balcı ise Türkiye'nin en çok Z kütüphanesine sahip ilçesi olduklarını belirterek, kütüphaneler için 3 milyon 500 bin lira harcadıklarını bildirdi.Daha sonra Güzeloğlu ve Balcı, açılışını yaptıkları kütüphaneyi gezdi, müzik ve resim atölyelerinde öğrencilerin çalışmalarını izledi.