513 kilogramlık Türk baklavası Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

-Ankara Valisi Ercan Topaca

-Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Tuna

-Baklavadan görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Genel detay



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Fuar’da dünya rekoru kırıldı. Koca fırında yapılan. Travelexpo 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi’nin startı ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezinde verildi.

Çeşitli şehirlerin ve ürünlerin yer aldığı fuarda dünya rekoru kırıldı. Türk aşçılarının el birliğiyle, yaklaşık 2.5 metre genişliğinde, 7 metre uzunluğunda ve 11 bin 800 dilim şeklinde koca bir fırının içinde büyük bir tepside yapılan 513 kilogramlık baklava Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Fuarın açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada, “Az sonra Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek ilginç bir denemeyi hep beraber göreceğiz. Türkiye son derece zengin ve bereketli bir coğrafyada. Türkiye çok sayıda büyük medeniyetin ev sahibi olan bir ülke. Tarihi ve kültürel zenginlikleri Türkiye’nin en önemli zenginliğidir. Anadolu toprakları dünyanın en büyük arşividir. Anadolu Türkiye toprakları dünyanın en zengin kütüphanesidir. Fiilen, tabiat varlıklarıyla ve kültürel varlıklarıyla okunan en büyük kütüphanesidir. Örnek olsun diye söylüyorum, 2018 yılı Türkiye’de Troya yılıdır. Türkiye’nin her yerinde muazzam zenginliklere sahibiz. Diyebiliriz ki Roma’da İtalya’da olduğundan daha fazla roma eserleri Türkiye’de vardır. Yunanistan’dan olduğundan daha fazla Yunan eserleri Türkiye’de vardır. Bunların ne yazık ki henüz bir kısmını gün yüzüne çıkartmışız. Dünyanın en eski yerleşim yerleri burasıdır. Henüz bilimsel olarak kanıtlanmasa da İstanbul’daki kazılar dolayısıyla Beşiktaş’ta ortaya çıkmış olan kalıntıların büyük bir geçmişe sahip olduğu iddia ediliyor. Bütün bunların hepsini büyük zenginlik olarak görüyoruz” dedi.

“Türkiye 38 milyon yabancı ziyaretçiyi ev sahibi olarak kabul edeceğini görüyoruz” Bakan Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti: “Gastronomiyi de bilimsel olarak kullananlar kullansın ama bunun Türkçesi ya yemek kültürü yada mutfak sanatı diyeceğiz. Almanya sektörünü yönlendiren şirketlerin ceolarıyla aynı şekilde Rus şirketlerinin temsilcileriyle Rusya’da ayrı ayrı görüşmeler yaptık. Gördüğümüz şu ki, eğer onların tahminleri bir şekilde gerçekleşirse yüzde 50’den yüzde 130’lara kadar rezervasyon artışları söz konusu. Türkiye’ye 2018 yılında 5 milyona yakın Alman ziyaretçimiz gelecek. 6 milyonu aşkında Rus ziyaretçi gelecek. Diğer tüm ülkeleri toparladığımızda en mütevazı rakamı söylüyorum, 38 milyon yabancı ziyaretçiyi Türkiye’nin ev sahibi olarak kabul edeceğini görüyoruz. Türkiye’nin Başkenti Ankara gelişen bu turizm pastasından henüz yeterince pay almıyor bunu açıkça söylemem lazım.” Ankara Valisi Ercan Topaca ise “Bu Gastronomi Zirvesinin daha çok valiliği ilgilendiren tarafı ile biz ilgilendik. Gündeme geldiği günden itibaren valilik olarak biz bu işe destek olmaya çalıştık. Amacımız Türk turizmine Gastronomi yoluyla bir çeşitlilik kazandırmak ve bu alandaki değerlerimizi bütün dünyaya duyurmak. Bu çerçevede bir ekip oluşturduk ve gerçekten büyük fedakarlıkla çalışan bir ekipti. Uzun bir hazırlıktan sonra bugün bu zirveyi hep birlikte düzenliyoruz. Bu zirve içerisinde birçok etkinlik var. Bu etkinlik içerisinde birde Guinness rekoru denemesi var. Yaklaşık 400 kiloluk baklava tek tepside pişirilme suretiyle bir rekor denemesi olacak. Umarım Guinness standartlarına uygun bir şekilde sonuçlanır ve Türkiye’nin en önemli değerlerinden olan baklavayı çok farklı boyutlarda ve güzellikte pişirmek hazırlamak suretiyle bu alana önemli katkı sağlamak istedik. Bunun için özel fırın hazırlandı” ifadelerini kullandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Tuna da yerel yönetimler olarak turizme katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Tuna, "Bugün de bu fuar alanının mekan olarak darlığı, sıkışıklığı da görülmekte. Bu yüzden el ele vererek, Ankara Ticaret Odamız, Sanayi Odamız, Odalar Birliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer ortaklarımızla birlikte yeni ve güzel bir fuar alanı inşaatının ihalesine çıktık. İnşallah bu ayın sonunda, önümüzdeki ayın içerisinde ihalenin kararı verilecek ve çok güzel bir fuar alanını Ankara’mıza kazandırmış olacağız” diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki protokol heyeti, Guinness Rekorlar Kitabı’na giren koca tepsideki baklavanın tartılma işlemi esnasında tepsinin etrafında bulundu. Fuarın açılışına, Kurtulmuş ve Topaca’nın yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ATO Başkanı Gürsel Baran, çok sayıda milletvekili, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Turizm Akademisyenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, Türkiye Aşçılar, Pastacılar Konfederasyonu Başkanı Gökhan Tufan, aşçı, öğrenci ve vatandaş katıldı.

Fuar 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

