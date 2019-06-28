Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
500 bin liralık gasp güvenlik kamerasında - İSTANBUL

500 bin liralık gasp güvenlik kamerasında - İSTANBUL

- Soygun anının güvenlik kamerası görüntüleri - Bahçelievler'de bir kuyumcu kuryesinin aracından içinde yaklaşık 500 bin liralık altın takı bulunan çanta çalındı - Polis, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan hırsızlığın zanlılarını yakalamak için çalışma başlattıİSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de bir kuyumcu kuryesinin aracından içinde yaklaşık 500 bin liralık altın takı bulunan çantanın çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.Alınan bilgiye göre, 23 Haziran'da iki kuyumcu kuryesi, Yenibosna'daki bir kuyumcuya geldi. Kuryeler, içinde yaklaşık 500 bin lira değerinde altın takı bulunan çanta ile kuyumcuya girdi. Burada bir süre kalan iki kişi, daha sonra çantayı geldikleri aracın bagajına koydu. Ancak araca bindikleri sırada fark edemedikleri, kendilerini takip eden hırsızlar bagajdan çantayı alarak geldikleri araçla bölgeden hızla uzaklaştı.Mağdurlar, hırsızlarla müdahale etmeye çalıştı ancak başarısız oldu.Yaşanan gasp olayı, cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Polisin 500 bin liralık altın takıları çalan hırsızların yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

Altın Takı Akalan Güvenlik Kamerası Kuyumcu Kuryesi Hırsız 

İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı