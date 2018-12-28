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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
500 bin kişiyi ağırlayan 'Bandırma Gemi Müzesi' havadan görüntülendi

500 bin kişiyi ağırlayan 'Bandırma Gemi Müzesi' havadan görüntülendi

Müze geminin drone görüntüsü

Lyon Yangın Tüpü Irak 

-Müzeden detay
-Sanat Tarihçisi Ayhan Çırak ile röportaj
-Vatandaşlar ile röportaj
-Vatandaşların müze gemiyi gezmesi

( SAMSUN -ÖZEL)- 19 Mayıs 1919’un 100. yılında ziyaretçi patlaması bekleniyor SAMSUN

- Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun’a geldiği vapurun birebir kopyası olan 'Bandırma Gemi Müzesi'ni 2018 yılında yarım milyon kişi ziyaret etti. Milli Mücadele'nin 100 yılında ise ziyaretçi patlaması bekleniyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün 22 arkadaşıyla birlikte Bandırma Vapuru ile Samsun'a gelip, Milli Mücadele'yi başlatmasını simgeleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Bandırma Gemi Müzesi 2018 yılında 500 bin kişiyi ağırladı. Şehir içinden ve dışından gelen çok sayıda kişi, Bandırma Gemi Müzesi’ni gezdi. 19 Mayıs 1919’un 100. yılı olan 2019 yılında ise ziyaretçi patlaması bekleniyor. Müzeyi 2018 yılında yarım milyondan fazla insanın ziyaret ettiğini açıklayan Sanat Tarihçisi Ayhan Çırak, “Bandırma Vapuru, bu toprakların tarihini değiştiren kişileri yani Milli Mücadele ateşini yakan kişiler olan Mustafa Kemal Atatürk ve 22 silah arkadaşını 19 Mayıs 1919’da Samsun Reji Tütün İskelesi'ne getiren gemidir. Bandırma Vapuru’nun birebir kopyası olan ’Bandırma Gemi Müzesi’ 4-5 aylık yaz sürecinde yoğun ziyaretçi akınına uğruyoruz. Bazı günler 5 bin ziyaretçi ağırlıyoruz. Ziyaretçileri, rehber eşliğinde gemimizde gezdiriyoruz. 2018 yılı içerisinde yaklaşık 500 bin ziyaretçiyi burada ağırladık. Bu yazı yoğun geçirmemizin yanı sıra her 19 Mayıs’ta müzemiz, Anadolu’nun her yerinden insanların geldiği bir yer olarak dikkat çekiyor. İnsanlar buradan mutlu ve duygusal bir şekilde ayrılıyor. 19 Mayıs 1919’un 100. yılında geçtiğimiz dönemlere nazaran bir ziyaretçi patlaması bekliyoruz. Samsun’un genelinde olacak etkinliklerin bir bölümü de müzemizde gerçekleşecek” dedi.
Müzeyi ziyaret eden vatandaşlar ise geminin ziyaret edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Bandırma Müze Gemisi’nin özellikleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 18 silah arkadaşıyla birlikte 19 Mayıs 1919’da İstanbul’dan Samsun’a geldiği ve Kurtuluş Mücadelesi'nin en büyük tanığı olan Bandırma Vapuru’nun bire bir kopyası olarak 2003 yılında yapılan Bandırma Gemisi 2005 yılından bu yana ’müze’ olarak hizmet veriyor. 35 bin metrekarelik Milli Mücadele Açık Hava Müzesi’nin içinde yer alan Bandırma Gemi Müzesi’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kişisel eşyasının da yer aldığı birçok eser sergileniyor. Müzede Atatürk’e ait fotoğraflar, 1870’li yıllarda yapılmış duvar saati, telefon, cetvel pergel, yangın tüpü, masa ve sandalyeler teşhir ediliyor. Atatürk’ün beylik tabancası, kendi el yazısının yer aldığı metinler ve kıyafetleri de müzede yer alan eserler arasında bulunuyor. Geminin kamara bölümünde Atatürk’ün Dolmabahçe Sarayı’ndaki yatak odasının bire bir kopyası de yer alıyor. Ayrıca müzenin kamara bölümünde Atatürk ve silah arkadaşlarının bal mumu heykelleri de büyük ilgi görüyor. Heykellerin bulunduğu odada yer alan tarihi saat Atatürk’ün Samsun’a çıktığı an olan saat 08.00’i gösteriyor.
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