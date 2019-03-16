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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
5 yıllık dostu 'Leylek' bu yılda geldi Haberi

5 yıllık dostu 'Leylek' bu yılda geldi Haberi

BALIKÇI MUSTAFA GÜLER – TEKNE VE LEYLEKTEN DETAYLAR

( TUNCELİ -ÖZEL) 5 yıllık dostu "Leylek" bu yılda geldi- Tunceli’de balıkçılık yapan Mustafa Güler’in 5 yıl önce balık vererek dostluk kurduğu leylek, bu yıl da gelir gelmez onu ziyaret etmeyi ihmal etmedi TUNCELİ

İsaf Kamera Baraj Gölü Allah Cep Telefonu 


- Tunceli’de balıkçılık yapan Mustafa Güler’in 5 yıl önce balık vererek dostluk kurduğu leylek, bu yıl da gelir gelmez onu ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Çemişgezek ilçesi Sakyol köyünde balıkçılık yapan Mustafa Güler’in 5 yıl önce teknesine bir leylek kondu. Güler’in, Leyleğe balık vermesi ile aralarında dostluk başladı.
Bu dostluk sayesinde leylek her yıl gelir gelmez ilk önce Güler’in teknesini ziyaret etmeye devam etti. Bu yıl da gelen leylek, Güler’in teknesine misafir oldu. Güler, leyleğe her yıl olduğu gibi yine balık ikram etti. Leylek, bir süre müzik eşliğinde Güler'le birlikte yolculuk ta yaptı. Güler ise Bozkurt isimli teknesine gelen Leylek ile olan dostluğunu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. 5 yıl önce Keban baraj gölü üzerinde av için açıldığı sırada bir leyleğin teknenin baş kısmına konduğunu ve avladığı balıkları leyleğe attığını anımsatan Mustafa Güler, yılardır leylekle güzel bir dostluk yaşadıklarını aktardı. 30 yıldır Keban baraj gölünde balıkçılık yapan Güler, “Her sene olduğu gibi bu senede leyleğimiz teknemize geldi.İnşallah bolluk bereket getirir. Erken hasretimize dayanamamış gelmiş. Yıllardan beri süren dostluğumuz var, leyleğimiz gelir gelmez teknemize misafir oldu. Balığını verdik. Her sene gelir gelmez benim tekneme gelir. Aramızda büyük bir dostluk var"dedi.

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