5 yıldır yatağa bağlı olan 14 yaşındaki Kubilay’ın tek umudu Hindistan

(DENİZL-ÖZEL)- 14 yaşındaki Kubilay Hindistan'a gitmek için yardım bekliyor- Kubilay’ın tekrar yürümesi 170 bin TL’ye gerekli DENİZLİ



- Yakalandığı kas hastalığı sonucu 5 yıl önce hareket etme yeteneğini kaybeden 14 yaşındaki Kubilay, sağlığına kavuşup tekrar yürümek istiyor. Yatağa bağlı yaşayan ve durumu her geçen gün kötüye giden Kubilay’ın iyileşmesi için tek umut olan Hindistan’daki tedavi için ise 170 bin TL gerekiyor. Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan Hasan-Tuba Yiğit çiftinin çocukları Kubilay Yiğit (14), 2 yaşında iken kas hastalığına yakalandı. Hastalığı giderek ilerleyen Kubilay, 9 yaşında hareket etme yeteneğini kaybetti. Evde yatağa bağlı yaşayan Kubilay, önceleri babasının kucağında okula giderken, şimdi ise evde eğitim görmeye başladı.

Yemek yeme, su içme, oturma, yatma, tuvalete gitme gibi tüm ihtiyaçları ailesi tarafından karşılanan Kubilay’ın ev hanımı annesi ve geçtiğimiz günlerde işsiz kalan babası çocuklarını tedavi ettirmek içir onlarca kapı çaldı ancak bir sonuç alamadı. Kök hücre tedavisinin Türkiye’de bulunmadığını belirten aile, Hindistan’da başvurdukları bir hastaneden kendilerini beklediklerini ancak 170 bin lira olan maliyeti karşılayamadıklarını aktardı. Çocuklarıyla ilgilenmede zorluk çektiklerini belirten baba Hasan Yiğit, oğlunu tuvalete kendisinin götürdüğünü, yemeğini kendisinin yedirdiğini ve önceleri kucağında okulda götürdüğünü ancak taşımada sıkıntı yaşayıp evde eğitime başladıklarını söyledi.



“Bu işin sonu pek de iyiye gitmiyor” Kubilay’ın tedavisi için Hindistan’da başvurdukları bir hastanede tedavi için bir çalışma başlatıldığını kaydeden Hasan Yiğit, “Hindistan’da oğlumun tedavisi için bir çalışma başlatmışlar, oraya gitmemiz gerekiyor. Yılda iki kez gideceğiz, o da bize yaklaşık 170 bin liraya mal olacak. Gittiğimizde 15 gün falan orada kalacağız ama sadece iki kez gideceğiz. Oğlum Kubilay’ın artık bir an önce iyileşmesini istiyordum. Devlet büyüklerimizden ve duyarlı vatandaşlarımızdan yardım bekliyorum. Biz artık şunun bilinmesini istiyoruz; biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Bunun için de oğlumun durumuna devletimizin ivedi bir şekilde el atmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı’na, Sağlık Bakanlığı’na, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) defalarca yazdım. Şu anda elimiz kolumuz bağlı bir şekilde oturuyoruz. Oğlumun hastalığı her geçen gün daha da ilerlemeye başladı.

Bu işin sonu pek de iyiye gitmiyor. Lütfen yardımcı olun artık bize” dedi.

“Hindistan’da yüzde 90 iyileşme şansı var” Hastalığın her geçen gün ilerlediğini belirten Yiğit, “Kubilay’ın kas hastalığı var ve durumu her geçen gün ilerliyor. Önüne geçemiyoruz. Ne kadar fizik tedaviye de gitsek, bir yere kadar. Ama kök hücre nakli olursa kurtulma şansı var. Hindistan’da 200 kişide 20 kişi için olumsuz sonuç elde edilmiş. Yani yüzde 90 iyileşme olmuş, kiminde hastalığı durdurmuş, kiminde vücut iyileşmeye başlamış” diye konuştu.

Kubilay ise iyileşmek ve tekrar yürümek istediğini söyledi.