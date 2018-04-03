5 ülkenin aradığı göçmen kaçakçısı adliyeye sevk edildi

-Organizatör T.K.'nın önde görüntüsü

-Diğer zanlıların görüntüsü

-T.K.'nın gazetecilerin sorularını yanıtlaması

-Zanlıların adliyeye götürülüşleri

-Sahil güvenlik botunun limana gelişi

-Mültecilerin botlardan indirilişi

-Yaklanan mültecilerin görüntüsü

-Mültecileri taşıyan teknenin görüntüsü

-Sahil güvenlik botunun tekneye yanaşması



( MERSİN ) MERSİN



- Uluslararası boyutta göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiası ile İngiltere başta olmak üzere 5 ülke tarafından aranan zanlı, Mersin'in Silifke ilçesinde 112 Suriyeli mülteciyi yurt dışına kaçırmaya çalışırken yakalandı. T.K ve beraberindeki 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, T.K. adlı organizatörün, irtibatlı olduğu şahıslar ile birlikte temin ettikleri göçmenleri, Mersin'de sahile yakın bölgelerdeki otellerde konaklatarak gruplar halinde tekneler ile Akdeniz rotasını kullanmak suretiyle açıkta bekleyen büyük yük gemilerine taşıdıkları, bu şekilde yasadışı yollarla Avrupa ülkelerine gönderdikleri belirlendi. Yaklaşık 1 aydır yürütülen çalışmalar kapsamında, insan kaçakçılarının, temin ettikleri 112 Suriye uyruklu göçmeni, ayarlamış oldukları araçlar ile Silifke ilçesi Taşucu sahilinde bulunan koylara götürdükleri ve buradan tekneye yükleyerek Kıbrıs Rum kesimine sevk edecekleri bilgisini alan polis, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleriyle birlikte ortak operasyon düzenlendi.

30 Mart gecesi düzenlenen operasyonda, göçmenlerin taşındığı tekneye Akdeniz açıklarında müdahale eden ekipler, 7'si kadın 9'u çocuk 112 Suriye uyruklu mülteciyi yakaladı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, göçmen kaçakçılığı organizasyonu içerisinde olduğu tespit edilen ve organizatörlüğünü, İngiltere başta olmak üzere 5 ayrı ülkece takip edilen, hakkında yakalamaya yönelik 7 değişik çalışma bulunan T.K.'nın yaptığı, 3'ü Suriye uyruklu toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. (HSK-

