Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
5 ülkede aranan göçmen kaçakçısı, 112 mülteciyle yakalandı

5 ülkede aranan göçmen kaçakçısı, 112 mülteciyle yakalandı

Mültecileri taşıyan teknenin görüntüsü

İngiltere Mülteci İnsan Kaçakçısı Göçmen Kaçakçılığı Sahil Güvenlik 

-Ekiplerin tekneye yanaşması
-Tekne içindeki göçmenlerin görüntüsü
-Göçmenlerin sahil güvenlik gemisine çıkarılması
-Göçmenlerin sahile getirilmesi
-Kucaklarında çocuklarla görüntüleri
-Yakalanan göçmenlerin görüntüleri

( MERSİN ) MERSİN

- Uluslararası boyutta göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiası ile İngiltere başta olmak üzere 5 ülke tarafından aranan organizatörün de aralarında bulunduğu 8 kişi, 112 Suriyeli mülteci ile birlikte Mersin'in Silifke ilçesinde yakalandı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, T. K. adlı organizatörün, irtibatlı olduğu şahıslar ile birlikte temin ettikleri göçmenleri, Mersin'de sahile yakın bölgelerdeki otellerde konaklatarak gruplar halinde tekneler ile Akdeniz rotasını kullanmak suretiyle açıkta bekleyen büyük yük gemilere taşıdıkları, bu şekilde yasadışı yollarla Avrupa ülkelerine gönderdikleri belirlendi. Yaklaşık 1 aydır yürütülen çalışmalar kapsamında, 8 şüphelinin, temin ettikleri 112 Suriye uyruklu göçmeni, ayarlamış oldukları araçlar ile Silifke ilçesi Taşucu sahilinde bulunan koylara götürdükleri ve buradan tekneye yükleyerek Kıbrıs Rum kesimine sevk edecekleri bilgisi üzerine, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleriyle birlikte ortak operasyon düzenlendi.
Göçmenlerin taşındığı tekneye Akdeniz açıklarında müdahale eden ekipler, 7 si kadın 9'u çocuk 112 Suriye uyruklu mülteciyi yakaladı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, göçmen kaçakçılığı organizasyonu içerisinde olduğu tespit edilen ve organizatörlüğünü, İngiltere başta olmak üzere 5 ayrı ülkece takip edilen, hakkında yakalamaya yönelik 7 değişik çalışma bulunan T.K.'nın yaptığı, 3'ü Suriye uyruklu toplam 8 insan kaçakçısı da yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İlgili Foto Galeriler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
İşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlarİşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlar
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
G7 Liderler ZirvesiG7 Liderler Zirvesi
Deniz kıyısında vuran yanık 'deniz canavarı'Deniz kıyısında vuran yanık 'deniz canavarı'
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı