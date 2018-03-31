5 ülkede aranan göçmen kaçakçısı, 112 mülteciyle yakalandı

-Ekiplerin tekneye yanaşması

-Tekne içindeki göçmenlerin görüntüsü

-Göçmenlerin sahil güvenlik gemisine çıkarılması

-Göçmenlerin sahile getirilmesi

-Kucaklarında çocuklarla görüntüleri

-Yakalanan göçmenlerin görüntüleri



( MERSİN ) MERSİN



- Uluslararası boyutta göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiası ile İngiltere başta olmak üzere 5 ülke tarafından aranan organizatörün de aralarında bulunduğu 8 kişi, 112 Suriyeli mülteci ile birlikte Mersin'in Silifke ilçesinde yakalandı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, T. K. adlı organizatörün, irtibatlı olduğu şahıslar ile birlikte temin ettikleri göçmenleri, Mersin'de sahile yakın bölgelerdeki otellerde konaklatarak gruplar halinde tekneler ile Akdeniz rotasını kullanmak suretiyle açıkta bekleyen büyük yük gemilere taşıdıkları, bu şekilde yasadışı yollarla Avrupa ülkelerine gönderdikleri belirlendi. Yaklaşık 1 aydır yürütülen çalışmalar kapsamında, 8 şüphelinin, temin ettikleri 112 Suriye uyruklu göçmeni, ayarlamış oldukları araçlar ile Silifke ilçesi Taşucu sahilinde bulunan koylara götürdükleri ve buradan tekneye yükleyerek Kıbrıs Rum kesimine sevk edecekleri bilgisi üzerine, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleriyle birlikte ortak operasyon düzenlendi.

Göçmenlerin taşındığı tekneye Akdeniz açıklarında müdahale eden ekipler, 7 si kadın 9'u çocuk 112 Suriye uyruklu mülteciyi yakaladı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, göçmen kaçakçılığı organizasyonu içerisinde olduğu tespit edilen ve organizatörlüğünü, İngiltere başta olmak üzere 5 ayrı ülkece takip edilen, hakkında yakalamaya yönelik 7 değişik çalışma bulunan T.K.'nın yaptığı, 3'ü Suriye uyruklu toplam 8 insan kaçakçısı da yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



