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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
5. Reform Eylem Grubu Toplantısı başladı - ANKARA İzle

5. Reform Eylem Grubu Toplantısı başladı - ANKARA İzle

- Bakanların gelişi - Toplantıdan detay görüntüler5. Reform Eylem Grubu Toplantısı başladı - Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katılıyorANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla 5. Reform Eylem Grubu Toplantısı başladı.
Adalet Bakanlığının ev sahipliğinde, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı koordinasyonunda Ankara Hakimevi'nde düzenlenen 5. Reform Eylem Grubu Toplantısı'nda, Yargı ve Temel Haklar ile Adalet, Özgürlük ve Güvenlik fasılları başta olmak üzere AB üyelik süreci çerçevesinde gerçekleştirilecek genel siyasi reformlar ve Vize Serbestisi Diyaloğunda kaydedilen gelişmeler ele alınacak.AB'ye katılım sürecinde siyasi kriterler, Yargı ve Temel Haklar ile Adalet, Özgürlük ve Güvenlik fasılları kapsamında reformların en üst düzeyde takip edilebilmesi ve reformların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla toplam 30 Reform İzleme Grubu ve sonrasında yeni ismiyle 4 Reform Eylem Grubu toplantısı düzenlenmişti.Siyasi reform önerilerinin hazırlanması ve uygulamaya yansıtılması aşamalarında aktif rol oynayan REG toplantılarının ilki, 8 Kasım 2014, ikincisi 20 Şubat 2015, üçüncüsü 11 Aralık 2015 ve dördüncüsü 29 Ağustos 2018'de yapılmıştı.

Toplantı 

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