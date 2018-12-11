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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
5. kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

5. kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

olay yerinden görüntü

Polis Cenaze Yaşlı Adam Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-ambulanslardan görüntü
-polislerden görüntü
-apartmandan detay
-pencereden olay yerini inceleyen polisten görüntü
-cesetten görüntü

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de bir apartmanın beşinci katından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Merkez Selçuk Mahallesi Mahallesi Mezbaa Caddesi üzerinde bulunan apartmanın beşinci katında ikamet eden Ali Navruz (80), binanın pencereden aşağı düştü. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Navruz’un hayatını kaybettiğini belirledi. Navruz’un cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Görgü tanıklarının ifadesinde yaşlı adamın pencereden sürekli caddeye baktığını düşmüş olabileceğini ifade etti.

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