5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın söndürüldü - İSTANBUL
- İtfaiyenin yangına müdahalesi5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın söndürüldüİSTANBUL (AA) - Kağıthane'de 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Neşe Sokağındaki 5 katlı binanın son katında yangın çıktı.Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin söndürdüğü, maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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