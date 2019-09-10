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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın söndürüldü - İSTANBUL

5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın söndürüldü - İSTANBUL

- İtfaiyenin yangına müdahalesi5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın söndürüldüİSTANBUL (AA) - Kağıthane'de 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Neşe Sokağındaki 5 katlı binanın son katında yangın çıktı.Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin söndürdüğü, maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangına Müdahale 

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