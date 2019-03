5’inci Bilgi Evleri Öykü Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

-Mini konser görüntü



( İSTANBUL )- Dereceye giren öyküler kitap haline getirilerek gelen davetlilere dağıtıldı İSTANBUL



- 5’inci Bilgi Evleri Öykü Yarışması ödül töreni Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’inde gerçekleştirildi.

Törende Zeytinburnu Belediyesi Başkan Vekili Erdem Zekeriya İskenderoğlu birincilere ödüllerini takdim etti. Dereceye giren öyküler kitap haline getirilerek gelen davetlilere dağıtıldı. Topluma yeni bir bakış ve yorum kazandırmayı amaçlayan 5’inci Bilgi Evleri Öykü Yarışması'nda ödüller Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’inde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Öykü yarışmasının jüri başkanlığını Prof. Dr. M. Fatih Andı yaptı. Jüride Cemal Şakar, Sedat Demir, Aykut Ertuğrul, Güray Süngü, Handan Acar Yıldız ve Burcu Bayer gibi edebiyat dünyasının kıymetli yazarlarından oluşan bir kurul yer aldı. Ödül töreni öncesinde minikler nostaljik şarkıları çeşitli enstrümanlar ile seslendirerek davetlilere keyifli anlar yaşattı. Ödül töreninde her grupta 1’inci olan esere 5 bin TL, 2’inci olan esere 3 bin TL, 3’üncü olan esere 2 bin TL para ödülü verildi.

Ayrıca dereceye giren eserler haricinde her grupta beşer eser sahibi de 500 TL’lik teşvik ödülünün sahibi oldu. İnsana, topluma yeni bir bakış kazandırmak, yazmayı kendine uğraş edinenlerin çalışmalarını desteklemek amacıyla düzenlenen öykü yarışması; öykücülüğe yeni eserler kazandırmayı hedefliyor. Bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen Bilgi Evleri Öykü Yarışmasında konuşan Zeytinburnu Belediyesi Başkan Vekili Erdem Zekeriya İskenderoğlu , ”Burada ev sahibiyiz bu ödülümüzün mimarı Belediye Başkanımız sayın Murat Aydın ‘ın sizlere çok selamlarını iletiyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte yarışmalarda birlikte olmak temennisiyle” ifadelerini kullandı. Dereceye giren öyküler kitap haline getirilerek davetlilere dağıtıldı Ayrıca dereceye giren eserler haricinde her grupta beşer eser sahibi de 500 TL’lik teşvik ödülünün sahibi oldu. Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri dereceye giren öyküleri bir kitap haline getirerek davetlilere dağıttı.