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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
'5. Engelsiz Sanat Ödülleri' töreninde AA'ya ödül - UŞAK

'5. Engelsiz Sanat Ödülleri' töreninde AA'ya ödül - UŞAK

"5. Engelsiz Sanat Ödülleri" töreninde AA'ya ödül - UŞAK - Programdan detay görüntüler - Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş'ın konuşması - Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca'nın konuşması - AA muhabiri Soner Kılınç'ın ödül almasıUŞAK (AA) - Uşak 'ta, Yön Engelsiz Sanat Birliği ve Yön Sanat Atölyesince 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen "5. Engelsiz Sanat Ödülleri" etkinliğinde Anadolu Ajansı (AA) ödüle layık görüldü.
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende yaptığı konuşmada, ülkemizde 10 milyonun üzerinde engelli bireyin bulunduğunu belirtti.
Engelli bireylerin topluma kazandırılmasında daha yapılması gerekenlerin bulunduğuna değinen Koca, toplumun tüm kesimlerine görev düştüğünü ifade etti.
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da üniversite olarak engellilere yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ise engellilere yönelik sürdürdüğü çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.Yön Engelsiz Sanat Derneği Başkanı Erdem Öksü, 10 yıl önce çıktıkları yolda engelli bireylerden oluşturulan tiyatro topluluğu ile Anadolu'yu karış karış gezdiklerini belirterek, sanatın engelli bireyler için önemine değindi. - AA "Yılın Basın Kuruluşu" seçildiEngelli topluluklarının hazırladığı gösterilerin ardından törende, 26 ayrı kategoride ödüller sahipleriyle buluştu."Yılın Basın Kuruluşu" seçilen Anadolu Ajansı'nın (AA) ödülünü, AA Uşak Temsilcisi Soner Kılınç aldı

Karya Lyon Muhabir Motosikletçi Gori 

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