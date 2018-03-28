5 çocuk sabah mermerci de bulunmuştu... Aileler çocuklarının kaybolduğunu polis arayınca öğrenmiş

-Anneler Şekernaz ve Ayşe Bedircan'ın çocukların yanında durması

-Çocukların oyun oynaması

-Şekernaz ile röp

-Genel ve detay görüntü



( ADANA - HD)- Adana'da evlerinin bulunduğu sokaktan ayrılan yaşları 4 ile 9 arasında değişen 5 çocuğun ailelerinin, çocukların kaybolduğunu kendilerini arayan polisten öğrendiği ortaya çıktı- Şekernaz Tahseci, çocukların sokakta oynadığını kendilerinin ise çalıştığını daha sonra polisin kaybolan çocukları bulup telefon açtığında çok korktuklarını söyledi ADANA



- Adana'da evlerinin bulunduğu sokaktan ayrılan yaşları 4 ile 9 arasında değişen 5 çocuğun ailelelerinin, çocukların kaybolduğunu kendilerini arayan polisten öğrendiği ortaya çıktı. Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi 44176 ve 44172 sokaktaki evlerinden çıktıktan sonra kaybolan ve Şakirpaşa Mahallesindeki bir mermerciye sığınan yaşları 4 ile 9 arasında değişen 5 çocuğun isimleri belli oldu. Çocuklardan Meryem (6) ve Murat Tahseci'nin (6), Asmin (6) ile İshak (9) Timur'un kardeş olduğu Fatma Nur Bedircan'ın ise komşuları olduğu öğrenildi. Çocuklar dün polis merkezine götürüldükten sonra çocuk şube müdürlüğü ekipleri merkeze gelip ailelerine ulaştı. Polis merkezine davet edilen ailelere çocukları teslim edildi. Çocuklarının kaybolduğundan haberi olmayan aile polisin telefonla aramasıyla onların kaybolduğunu öğrenirken başlarına bir bela gelmediği için çok sevindi. Çocuklar ise bugün yine evlerinin önündeki sokakta oyun oynadı. İki çocuğu kaybolan anne Şekernaz Tahseci, "Dün sabah benim iki çocuğum da evden çıkıp sokakta oynamaya başladı.

Biz de ceviz işi yapıp eve katkıda bulunuyoruz. Ben çalışırken çocuklar uzaklara gitmişler. Sonra bana bir telefon geldi 'çocuğunuz kaybolmuş gelin alın' diye biz de gidip aldık. Onların kaybolduğundan haberimiz yoktu. İyi ki polise teslim etmişler. Kaybolduğunu duyunca başına bir şey gelmiş diye korktum ama çocuklarımız sağ salim bize teslim edildi" dedi.

Kaybolan çocuklardan dördü yine sokakta oynarken İshak Timur'un okula gittiği öğrenildi. (FKE-

