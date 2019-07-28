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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
5 bin Suriyeli bayram için gitti

5 bin Suriyeli bayram için gitti

Bekleyen Suriyelilerin görüntüsü

Polis Online Sınır Kapısı Irak Trol 

-Oluşan yoğunluktan görüntüler
-Sırada bekleyen işlemleri yapılan Suriyeliler
-Genel ve detaylar
-Kuyrukta bekleyen Suriyeliler
-Aşı yapılması
-Yapılan röportajlar
-Suriyelilerin guruplar halinde bırakılması
-Genel ve detaylar

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 5 bini bulurken, 40 dereceye yaklaşan sıcakta geçişler devam ediyor. Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek için Kilis Valiliği online randevu sistemine kayıt yaptırdı. Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis'e gelen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye gidiyor. Sınırda uzun kuyruklar oluşturan Suriyelilerin izdiham oluşturmamaları için polis gerekli tedbirleri alarak Suriyelileri guruplar halinde ülkesine geçişleri sağlıyor. Sabah saatlerinden itibaren Suriyeliler, gönderme alanında Göç İdaresi tarafından kurulan dev çadırlarda işlemlerin başlamasını bekledi. Yoğunluğun yaşandığı sınır hattında polis, Suriyelileri sıraya koyarak düzenli bir şekilde geçişlerin sağlıyor. Öncüpınar Sınır Kapısı’nda yoğunluk devam ederken, bazı Suriyelilerin ülkelerine koşarak gitmesi dikkat çekti. Bazı Suriyelilerin ülkelerindeki akrabaları için aldıkları hediyeleri taşımakta zorluk çektikleri görüldü.
Sağlık Müdürlüğü görevlileri de 15 yaş altı çocukların aşı kartlarını kontrol ederek, aşı kartı olmayanlara aşı yapıyor. Polis, sınır kapısında izdiham yaşanmaması için tedbirler alıyor. 5 Bin Suriyeli geçiş yaptı. Sabah saatleri itibariyle sınırda yoğunluğa yol açan Suriyeliler’den ülkesine gidenleri sayısı 5 bini aşarken, Suriyelilerin Göç İdaresi tarafından kayıtları yapıldıktan sonra Pasaport polisinin son işlemlerinin ardından Gümrük görevlileri nezaretinde tahsis edilen otobüsler ile Azez ilçesine gidiyor. Suriyelilerin bayrama gidişi 9 Ağustos'a kadar devam edecek.
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