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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
5 bin çocuk gönüllerince eğlendi

5 bin çocuk gönüllerince eğlendi

çocuklardan görüntü

Yarış Pandomim Sosyal Belediyecilik İpekyolu Konferans 

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-detaylar

( VAN ) VAN

- Van’ın İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 20-31 Ocak tarihleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında. Merkez İmam Hatip Lisesinin konferans salonu ve Berivan Kültür ve Sanat Merkezi olmak üzere iki farklı noktada düzenlenen etkinlikler bugün son buldu. Etkinlikler kapsamında “Hacivat Karagöz, Hepimiz Birimiz İçin ve Mutfaktaki Yabancı” tiyatro gösterileri ile “Rafadan Tayfa, Ege İle Gaga, Zamana Yolculuk, Akıllı Tavşan Momo ve Nasrettin Hoca” gibi çocuk filmleri izletildi. Ayrıca pandomim, sahne etkinlikleri, çeşitli oyun ve yarışmaların da yer aldığı etkinlikler, iki hafta boyunca renkli görüntülere ve keyifli anlara sahne oldu. İpekyolu Belediyesi yetkilileri, sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışarak, çocukların özgüvenlerini kazanabilmeleri ve sosyalleşmeleri için bu tür etkinliklere devam edeceklerini söylediler.
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