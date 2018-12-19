Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
5 aracın karıştığı 8 kişinin yaralandığı feci kazadan yaralı kurtulan sürücü hasar gören aracına üzüldü

5 aracın karıştığı 8 kişinin yaralandığı feci kazadan yaralı kurtulan sürücü hasar gören aracına üzüldü

yaralılar, kaza yapan araçlar, ambulans, itfaiye ekipleri

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Zincirleme Kaza Aşırı Hız Sağlık Ekipleri 

-sağlık ekiplerinin yaralıları ambulansa yüklemesi
-yaralı sürücünün ikna edilmeye çalışılması
-detaylar

( GAZİANTEP )- 5 aracın karıştığı 8 kişinin yaralandığı zincirleme kazadan hafif yaralanarak kurtulan sürücüyü vatandaşlar ikna etti GAZİANTEP

- Gaziantep'te 5 aracın karıştığı 8 kişinin yaralandığı kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü hasar gören aracına üzüldü. Yaralı sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından teselli ve ikna etti. İddiaya göre, Gaziantep Şanlıurfa Karayolu Nizip ilçe girişinde aşırı hız ve sis nedeniyle meydana geldiği ileri sürülen kazada 5 ayrı otomobil birbirine girdi. Ortağın savaş alanına döndüğü kazada otomobillerden biri refüje çıktı. Bölgedeki yoğun sis nedeniyle meydana geldiği ileri sürülen kazada araçlarda bulunan toplam 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 7 yaralı, Nizip devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olması başka bir kazayı önlemek için önlem alırken, yolda ulaşım kontrollü olarak verildi.
Kendinden vazgeçti, arabayı düşündü Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve ayakta tedavi edilen bir sürücü ise kaza sonrasında aracının hasarlı halini görünce kendinden vazgeçerek, otomobilin üzüntüsünü yaşadı. İsmi öğrenilemeyen sürücüyü olay yerindeki diğer vatandaşlar, ikna etmeye çalıştı. Vatandaşlar, aracının üzüntüsünü yaşayan sürücüye, "Serviste yaptırırsın, sen canını sıkma. Aynı orijinal parçasını taktırırsın, serviste yaptırırsın. Sana bir şey olmadı, ona şükret. Gereken parçaların hepsi, serviste takılır" diyerek, teskin etmeye çalıştı.
İlgili Foto Galeriler
Anız yangını zincirleme kazaya neden oldu: 34 yaralıAnız yangını zincirleme kazaya neden oldu: 34 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı