480 yıllık Mesir Macunu Festivali’ne ‘Koronavirüs’ engeli



- Manisa’da 480.’si kutlanacak olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin “Geleneksel Mesir Macunu Karma Töreni”, "Nevruz Bayramı" kutlamaları ve saçım töreni olmak üzere tüm etkinlikleri koronavirüsünün Türkiye’de de görülmesi ve halk sağlığının olumsuz etkilenmemesi nedeniyle iptal edildi. Manisa’da 480.’si kutlanacak olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında 21 Mart’ta yapılması planlanan Nevruz Bayramı ile Geleneksel Mesir Macunu Karma Töreni ve 19 Nisan'daki saçım töreni koronavirüse takıldı. Virüsün Türkiye’de de görülmesi nedeniyle ve halk sağlığının olumsuz etkilenmemesi amacıyla Nevruz Bayramı ile Geleneksel Mesir Macunu Karma Töreni iptal edildi. Manisa Cumhuriyet Meydanında 21 Mart’ta Nevruz Bayramı ve ardından kortej yürüyüşü sonrası yapılması planlanan karma töreni bu yıl yapılmayacak. Öte yandan festivalin en önemli kısmını oluşturan ve bu yıl 19 Nisan Pazar günü yapılması planlanan Mesir Macunu Saçım töreni de iptal edildi. 480 yıldır Nevruz Bayramıyla birlikte Sultan Camii kubbe ve minarelerinden saçılan Manisa Mesir Macunu bu yıl koronavirüs nedeniyle saçılmayacak. Festival komitesi tarafından resmi açıklama yapılması bekleniyor.



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