46 yıl sonra gelen kıskançlık itirafı...İlkokul arkadaşları yıllar sonra yeniden buluştular

-ESKİ ANILARIN ANLATILMASI

-ÖĞRETMENİN SINIFA GİRİŞİ VE ANDIMIZIN OKUNMASI

-İLKOKUL ŞARKISININ SÖYLENMESİ

-ÖĞRETMENİN KULAK ÇEKMESİ

-SINIFTAN DETAYLAR

-ÖĞRETMEN ŞENTÜRK'ÜN SIKINTI DOLU İLK ÖĞRETMENLİK YILLARINI ANLATMASI

-CETVELDE VURUP KIRDIĞIMDA, KULAKTA ÇEKTİĞİM OLMUŞTUR SÖZLERİ

-SINIFIN EN HAYLAZINI AÇIKLAMASI VE ALKIŞLATMASI

-SINIFIN EN ÇALIŞKANINI SÖYLEMESİ VE SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İTİRAZI

-ÖĞRENCİLERİN DUYGULARINI DİLE GETİREN AÇIKLAMALARI

-BULUŞMAYA MİNİK ÇOCUĞUYLA GELEN ÖĞRENCİ

-ÖĞRETMENE ÇİÇEK VERİLMESİ

-DETAY



( BALIKESİR -ÖZEL)- 84 yaşındaki Müşerref Öğretmen, 46 yıl sonra öğrencileri ile buluştu BALIKESİR



- Balıkesir Altıeylül İlkokulu 1972 yılı mezunu 5-C sınıfı öğrencileri 84 yaşındaki öğretmenleri Müşerref Şentürk ve diğer dönem öğrencileri buluştu. Duygu dolu anların yaşandığı sınıfta 46 yıl sonra açıklanan kıskançlık itirafı herkesi şaşırttı. Öğretmen Şentürk “Yanlış işlerde biraz kızmışımdır. Cetvelde vurdum, kulakta çektim ama buna rağmen sizleri çok seviyordum bayramlarda öpüyordum sizleri” şeklinde konuştu.

Balıkesir Altıeylül İlkokulu 5-C sınıfı öğrencileri tarafından düzenlenen buluşma gününde duygu dolu anlar yaşandı. Buluşmaya çocuklarıyla ve eşleriyle katılan öğrenciler de oldu. Yıllar sonra sınıflarındaki eski sıralarına oturan öğrenciler öğretmenlerinin gelmesiyle birlikte ayağa kalktı. Eski günlerin yad edildiği buluşmada akıllarda kalan hatıralar aktarıldı. 84 yaşındaki sınıf öğretmeni Müşerref Şentürk öğrencilerine ilk öğretmenliğe başladığı zor yılları anlattı. Gittiği yerlerde çok sıkıntı çektiğini ifade eden Şentürk “Balıkesir’e geldiğim zaman mutlu bir hayat yaşamaya başladım. 26 Eylül 1958 yılında Adana Öğretmen Okulu'ndan mezun oldum. Yatakhanemizde soba bile yoktu mevsimin sıcaklığından. 28 Ekim 1958 yılında İzmir’in Çileme Köyüne tayin oldum. Ben okulu tahtasıyla, sırasıyla alacağım zannettim. Baktım ne sıra ne sandalye ne de tahta var. O kadar üzüldüm ki, annem bana kızım öğretmenliği bırak bu köyden dönelim dedi.

5-6 yıl mecburi hizmetim vardı” dedi.

"Cetvelde vurdum, kulakta çektim" Öğretmenliğin duygusal bir meslek olduğuna dikkat çeken Şentürk “İnanın çocuklarım olsaydı onları sizler kadar rahat büyütüp, sınıflarına rahat gidip, rahatça ders yapamazdım. Evladım yok sizlersiniz, oğlum yok erkekler birer oğlum. Sizleri çok sevdim. Bilmiyorum ama yanlış işlerde biraz kızmışımdır cetvel vurduğum da olmuştur. Kulaklarınıza asıldığım günlerde olmuştur muhakkak. Ama buna rağmen sizleri çok seviyordum bayramlarda öpüyordum sizleri” şeklinde konuştu.

"Yıllar sonra açıklanan kıskançlık itirafı" Sevgi Döker Altıeylül İlkokulundan 1972 yılında mezun olduğunu belirterek “Öğretmenimizle 8 yıl önce bir gün Akçay’da karşılaştım. Daha sonra devam etti kendisiyle görüşmelerimiz başladı.

Ardından arkadaşlarımızı toplamaya başladık sosyal medya sayesinde bir birimizi bulduk. Bundan 4 sene evvel bir küçük toplantımız oldu arkadaşlarla şimdide daha büyük olarak öğretmenimizin diğer öğrencileri ile birlikte 4 dönem öğrencileri burada. Onlarla birlikte toplandık. İçimde yıllar öncesinden kalan küçük bir kıskançlık ve haset kaldı. O da Kızılay Kolu başkanı oldum, Temizlik kolu başkanı oldum, sınıf başkanı olamadım. Şimdi kendimi sınıf başkanı ilan ediyorum” dedi.

Buluşmaya Antalya’dan kayılan 1972 yılı mezunu Atilla Gönültaş, “Beni buraya getiren tek şey öğretmenimiz ve arkadaşlarımız. Öncelikle burada okumuş olan ve vefat eden arkadaşlarımızı rahmetle anıyorum. Artık hepimiz yaşlandık. Ne mutlu bize hala öğretmenimiz sağlık ve sıhhat içinde. Onu hepimiz çok seviyoruz”şeklinde konuştu.

1977 yılı mezunu Ayla Saylan Pazarcık ise “Biz yaklaşık olarak 2 yıldan beri bunu artık geleneksel hale getirdik. Öğretmenimiz çok değerli bir öğretmen. Bende öğretmenim bu mesleği ondan öğrendim diyebilirim. Ondan feyz aldım” dedi.



