44 mülteciyi ölüme götüren insan kaçakçıları tutuklandı

-adliyeden genel detaylar

-ARŞİV-

-mültecilerin tekneye alınması



( MUĞLA ) MUĞLA



- Bodrum’da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şahıstan 5’i tutuklandı. Geçen 18 Aralık günü Yalıkavak açıklarında 44 kaçak göçmen, yelkenli tekne içerisinde Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanmıştı. Tahkikatı devralan Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yürüttükleri soruşturma kapsamında tekneyi kullandığı tespit edilen O.A., C.A., M.A, isimli şahısları gözaltına aldı. Ekipler, soruşturmanın devamında kaçak göçmenlerin sevkiyatını yapan Y.D., göçmenlerin konakladığı otelin sahibi N.Ö. ve otel çalışanı S.M. isimli şahısları da gözaltına aldı. Yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilene şahıslardan 5’i tutuklanırken S.M. isimli şahıs ise serbest bırakıldı.

