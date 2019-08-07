415 polis mesleğe adım attı

-yemin etmeleri

-valinin konuşması

-kep atılması

-polis aileleri ile röportaj



( BURSA )- Polis adayları yemin töreniyle mesleğe başladı BURSA



- Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde eğitimlerini tamamlayan 415 polis adayı düzenlenen yemin töreni ile mesleğe ilk adımını attı. Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde (POMEM) eğitim gören 23. dönem 415 polis, okulun bahçesinde düzenlenen yemin töreni ile mesleğe ilk adımını attı. Açılış konuşmasını okulu birincilikle tamamlayan polis memuru Barış Yıldız yaptı. Yıldız, ardından yaş kütüğüne plaket çaktı. POMEM Müdürü İrfan Karakaş, “23. Dönem polis adaylarının eğitimleri 18 Mart’ta başlamış olup, 4 aylık teorik ve uygulamalı eğitimlerini bugün itibariyle tamamlayan 415 adayımız mezun olmaya hak kazanmıştır. Emniyet teşkilatının maksadı, adalet ve güvenlik olgusuna katkıda bulunmak, temel hak ve hürriyetleri korumak, toplumun düzen içinde yaşamasını sağlamaktır” dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, bugün hep birlikte aynı gururu yaşamak için bir araya geldiklerine işaret ederek, “Emniyet teşkilatımıza taze kan verdiğimiz mezuniyet töreni için uzaktan ve yakından ulu şehir Bursa’mıza teşrif eden değerli misafirlerimize hoş geldiniz diyorum” diye konuştu.

1983 yılından bu yana bu POMEM’in binlerce mezun verdiğini belirten Canbolat, “415 polis memuru adayımız emniyet teşkilatımızın saflarına katılacaklardır. Mezunlarımızın katıldıkları bu teşkilat 173 yıldır halkımızın huzur ve güvenliği, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için her noktada görev yapan teşkilattır. Çağın ihtiyaçları doğrultusunda eğitim veren Türk polis teşkilatı hizmet kalitesini en üst seviyelere taşıma gayreti içindedir. Değişen suç türlerine karşı nasıl hareket edileceği konusunda sürekli kendini geliştiren ve bu doğrultuda çalışmalar yapan bir teşkilat olarak da gerek yurtiçi, gerekse yurt dışında milletimizin gurur kaynağı olmuştur” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin her yerinden gelen polis yakınları ise çok mutlu olduklarını dile getirerek, polis teşkilatına başarılar diledi. Konuşmaların ardından 415 polis yemin ederek mesleğe adım attı. Polislerin kep atmasının ardından tören sona erdi.

