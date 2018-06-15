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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
41 kaçak göçmen yakalandı

41 kaçak göçmen yakalandı

Yakalanan kaçaklardan detay görüntüler

( ÇANAKKALE -HD) ÇANAKKALE

Hastane Kaçak Göçmen Akalan Akkale Kız Çocuğu 


- Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adasına gitmek için lastik bot ile gitmek isteyen 41 yabancı uyruklu Sahil Güvenlik Ekiplerinin operasyonu sonucunda yakalandı. Rahatsızlaşıp bayılan bir Afganlı bayan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege de devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik Ekipleri, Kadırga Burnu 2 mil açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik ‘TCSG 6’ Bot komutanlığınca denizden 2 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Eritre, Senegal ve Mali uyruklu 41 kişi yakalandı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi.
Ramazan Bayramı olması sebebiyle IOM görevlileri göçmenlere çikolata ikram edip bayramlarını kutladı. Botta fenalaşıp rıhtımda bayılan Azita Safari isimli kız çocuğu Ambulans ile Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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