40 yıl önce mezun olduğu okuldaki öğrencilere ebru sanatını öğretiyor

-Kaymakam Arif Karaman ve beraberindekilerin ebru sanatı eğitimini yerinde incelemesi

-Kaymakam Arif Karaman’ın ebru sanatı çalışması

-Ebru sanatı eğitimi verilen alandan görüntü

-Öğrencilerin ebru sanatı çalışmasından detaylar

-Cumali Birol’un açıklaması



( BİTLİS ) BİTLİS - Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bastonculuk yapan ve dünyada bastona ilk defa ebru sanatını işleyen Cumali Birol,. Ebru sanatı ve baston ustası Cumali Birol, geleneksel Osmanlı Türk sanatı olan ebru ile tanışmak isteyen TOKİ Şehit Yusuf Sayan İlk ve Ortaokulu öğrencilerini ebru sanatı ile buluşturarak hem yapım aşamasını hem de bu sanatın güzelliklerini anlattı. Adilcevaz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce “Okullar Ebru ile Buluşuyor Etkinliği” projesi kapsamında ilçe merkezi ve köy okullarında eğitim gören öğrencilere ebru sanatı eğitimi verilmeye başlandı. TOKİ Şehit Yusuf Sayan İlk ve Ortaokulunda başlayan ebru sanatı eğitimine öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Ebru sanatının nasıl yapıldığı, özellikleri ve incelikleri hakkında uygulamalı olarak bilgiler alan öğrenciler, fırçayı ellerine alıp ebru yaptılar. Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Emre Yılmaz, ebru sanatı eğitimi verilen okula gelerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Ebru sanatı usta eğitmeni Cumali Birol’dan bilgiler alan Kaymakam Karaman, eline fırça alarak kâğıda ebru sanatını işledi. Ebru sanatını bastona işledi İlçede el sanatları üzerine çalışmalar yapan Cumali Birol, 2007 yılında ilk defa bastona ebru sanatını işlediklerini ifade ederek, “Dedemizden kalma meslek olan bastonculuk mesleğini ilçemizde yaklaşık 40 yıldır sürdürmekteyiz. El sanatlarında önemli bir yere sahip olan baston imalatında, 2007 yılında ebru sanatını da uygulayarak bir ilke imza attık. Daha sonra İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün öncülüğünde ebru sanatı üzerine kurs vermeye başladık. Bu sanatın yanında kursiyerlerimize aynı zamanda sedef kakma, gümüş kakma eğitimleri de verdik. Biz bunu yaparken neden bu sanatları okullarımızda öğrencilerimizle de buluşturmayalım diye bir fikir çıktı ortaya. Osmanlı İmparatorluğu döneminden gelen ebru sanatını öğrencilerimize öğretmek ve geçmişimizi onlara benimsetmek istedik. Ebru sanatını öğrencilere ilk olarak 40 sene önce mezun olduğum okuldan başlamak istedik. Çünkü bu okulun benim için ayrı bir önemi var. Mezun olduğum okulumda 40 yıl aradan sonra burada eğitim gören öğrencilerle birlikte olmak bana çok büyük bir mutluluk verdi. Bu okuldan mezun olduktan sonra okuyup eğitimime devam edemedim, fakat sanat üzerine çalışmalar yaparak bu tür sanatları öğrendim. İnşallah kaymakamımızın da destekleriyle ebru sanatını ilçemizdeki bütün öğrencilerle buluşturup onlara ebru sanatının inceliklerini öğreteceğiz. Öğrencilerimiz ebru sanatını çok beğendiler ve bundan dolayı çok gururluyuz” dedi.

Cumali Birol, ebru sanatını ilçe merkezi ve köylerde eğitim gören öğrencilere belirlenen plan dahilinde vereceklerini de sözlerine ekledi.

