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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
40 metrelik falezlerden tehlikeli atlayış kamerada

40 metrelik falezlerden tehlikeli atlayış kamerada

Cep telefonu görüntüleri

Kamera Uttu Cep Telefonu Irak 

-Falezler detay
-Gençler detay
-Atlama
-Kamera görüntüleri
-Falezlerden detay
-Falezler altında balık tutan
-Seyir terasında denizi izleyenler
-röportajlar
-detay

( ANTALYA )- Konyaaltı Varyanttaki falezlerden denize atlayan gençler yürekleri ağızlara getirdi. ANTALYA

- Antalya'nın Konyaaltı sahilinde gençlerin, yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki falezlerden denize yaptıkları atlayış korkuttu. Turizm kenti Antalya'da macera arayan gençler Konyaaltı Varyantı'nın hemen yanı başında denize dik uzanan falezlere çıktı. Yaklaşık 3 hafta önce falezlerdeki bir başka vatandaş tarafından cep telefonuyla yapılan kayıtta yaklaşık 40 metrelik falezlerin uç kısmına ulaşan gençler, tehlikeye aldırmadan kendilerini denize bıraktı. Kiminin aşağı bakmaya bile korktuğu yerden gençler, tüm tehlikeye rağmen atlarken, bazı gençlerin ise uzun süre beklemelerine rağmen atlamaktan vazgeçtiği görüldü.

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