40 günlük bebek yatağında ölü bulundu - ADIYAMAN

- Adıyaman 'da 40 günlük bebek yatağında ölü bulundu - Morg önünden genel ve detay görüntüler Adıyaman 'da 40 günlük bebek yatağında ölü bulunduADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da 40 günlük bebek yatağında ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde yaşayan Özkan ailesi, 40 günlük bebekleri Onur Özkan'ı odasındaki yatağında hareketsiz halde bulunca sağlık ekiplerine haber verdi.Eve gelen 112 Acil Servis ekibi, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.Ölümü şüpheli bulunan bebeğin cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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