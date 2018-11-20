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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
4 yıldır aranan şahıs balık avlarken yakalandı...Üzerinden başkasına ait sürücü belgesi çıkan şahıs suç makinesi çıktı

4 yıldır aranan şahıs balık avlarken yakalandı...Üzerinden başkasına ait sürücü belgesi çıkan şahıs suç makinesi çıktı

Şahsın asayişten çıkması

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Sürücü Belgesi Ruhsatsız Silah Hapis Cezası 

-Detay

( KOCAELİ )- Şahsın 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasından aranması çıktı KOCAELİ

- Adam öldürmeye teşebbüsün de aralarında olduğu çok sayıda suçtan aranması olan ve hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Kocaeli sahilinde balık tutarken polise yakalandı. Çok sayıda suç kaydı olan ve kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 48 yaşındaki Şuayip G. adlı şahıs, balık tutarken yakayı ele verdi. Edinilen bilgiye göre çok sayıda suç kaydı olan Şuayip G.’nin Kocaeli’de bulunduğunu tespit eden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın Gölcük’te olduğunu belirleyen ekipler, Kavaklı sahilinde inceleme yaptıkları sırada Şuayip G.’nin balık tuttuğunu belirledi. Şahsın yanına giden ekiplerce şahsın üzerinde yapılan aramalarda başkasına ait sürücü belgesi ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahsın yapılan incelemesinde resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu ticareti yapmak, tehdit, Tokat'ta 2013 yılında adam öldürmeye teşebbüs suçlarından çok sayıda kaydı olduğu ve 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Şuayip G., Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
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