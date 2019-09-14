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14 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
4 yaşındaki çocuk tüfekten çıkan saçma ile yaralandı

4 yaşındaki çocuk tüfekten çıkan saçma ile yaralandı

Hastaneden görüntü

( ADANA ) ADANA

İlk Müdahale Polis Küçük Çocuk 


- Adana’nın Kozan İlçesinde 4 yaşındaki çocuk bilinmeyen bir nedenden dolayı tüfekten çıkan saçmaların alnına isabet etmesi sonucu yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay Ağlıboğaz Mahallesi Kısmet Sokaktaki ikamette meydana geldi. E.Y. adlı küçük çocuk evde oynarken sebebi bilinmeyen bir şekilde alnına evde bulunan bir tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Küçük çocuğun annesi Yasin ve Sibel Y. ile yakınları küçük E.Y.’yi hemen Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırdılar. Küçük çocuk burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Adana’ya sevk edilirken polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.
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