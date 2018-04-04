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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
4'üncü kattan asansör boşluğuna düşen şahsı itfaiye duvarı kırarak böyle kurtardı

4'üncü kattan asansör boşluğuna düşen şahsı itfaiye duvarı kırarak böyle kurtardı

- İTFAİYE EKİPLERİNİN MATKAP İLE DUVARDA DELİK AÇMALARI

Hastane Jandarma Gesi Asansör Boşluğu 

--İTFAİYE EKİPLERİNİN DUVARI BALYOZ İLE KIRMALARI
--İTFAİYE VE 112 EKİPLERİNİN YARALIYI ASANSÖR BOŞLUĞUNDAN ÇIKARTMALARI

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın'da apartmanın 4'üncü katında çalışan bir kişi dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Mahsur kalan Ümit Palabıyık Bartın İtfaiye Ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Bartın İnkumu Beldesinde meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katında çalışan Ümit Palabıyık dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine vatandaşlar durumu jandarma ve 112 ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler mahsur kalan Ümit Palabıyık'a ulaşmaya çalıştı. Dışarıdan herhangi bir girişi olmadığı fark eden ekipler durumu Bartın İtfaiyesine haber verdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri duvarı kırmaya başladı yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kırılan duvarın arkasındaki yaralı Ümit Palabıyık’a ulaşıldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıya ilk Müdahalesini olay yerinde yapmasının ardından ambulans ile Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Palabıyık’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi (HT-
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