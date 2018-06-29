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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
4 metrelik kenevirleri gören gözlerine inanamadı

4 metrelik kenevirleri gören gözlerine inanamadı

Ele geçirilen bitkiler

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Bild 

-Jandarmaların kenevirleri taşıması
-Jandarmanın kenevirleri sökme fotoları

( AYDIN )- 312 kök kenevirden yaklaşık 75 bin liralık uyuşturucu elde edilebileceği bildirildi AYDIN

- Aydın’ın Efeler ilçesinde, bahçesindeki sazlıkların arasında 4 metrelik 312 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince, Efeler ilçesine bağlı Kocagür Mahallesi'nde uyuşturucu madde ve yasa dışı ekimlerin tespiti amacıyla yapılan arazi aramasında İ.Ö. isimli şüpheliye ait tarlanın kenarında kamışlık alan içerisinde boyları 2-4 metre arasında değişen 312 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Bahçe sahibi İ.Ö., adli makamların talimatıyla göz altına alındı. Jandarma ekipleri tarafından bulundukları yerden sökülen 4 metrelik kenevir bitlikleri, imha edilmek üzere Efeler İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.
Ele geçirilen kenevir bitkilerinden piyasa değeri 75 bin lira olan 15 kilogram esrar maddesi elde edileceği ifade edildi. Gözaltındaki şüpheli İ.Ö’nün ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
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