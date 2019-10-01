4 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada otobüs şoförü adliyeye sevk edildi

- Başkent'te yolcu dolu otobüs durağına dalarak 4 kişinin ölümüne 11 kişinin yaralanmasına sebep olan otobüsün şoförü adliyeye sevk edildi.Ankara'nın Mamak ilçesinde yolcu dolu otobüs durağına dalarak 4 kişinin ölümüne 3'ü ağır 11 kişinin yaralanmasına sebep olan otobüsün şoförü Baki Ayaz adliyeye sevk edildi.
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