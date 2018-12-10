4. kattan atlayarak intihar ettiği ileri sürülen Cem Demir'in son dans görüntüleri ortaya çıktı

-İzleyenlerin alkışlaması

-Demir'in kıvrak dansları

--Arşiv Görüntü-

-Nişanlısının ağlaması

-Daha önceki dans gösterilerinden ve oynadığı Tarkan klibinden görüntüler

-Cem'in fotoğrafları



( ADANA -ÖZEL)- Adana'da bir dans programına katıldıktan sonra- Dün nişanlısının cenazesini morg önünde beklerken "Buz gibi olmuş, benim aşkım ölmedi neden buz gibi yere koymuşlar" diye ağıt yakan Melisa Sahra Sahra Katılmış'ın Cem Demir'in kazağını omzunda taşıdığı görüldü ADANA



- Adana'da bir dans programına katıldıktan sonra. Edinilen bilgiye göre, olay dün sabah 06.00 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Damar Arıkoğlu Bulvarı'ndaki bir apartmanın 4'üncü katından meydana geldi. İddiaya göre bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine giden polis zemine düşen şahsın Rusya'da yapılan salsa şampiyonasında dünya olimpiyat şampiyonu, Miami'de yapılan dans şampiyonasında dünya 3.'sü, Bosna Hersek'te yapılan dans şampiyonasında Avrupa 3.'sü ve Türkiye'de yapılan 4 dans şampiyonasında 1. olan Cem Demir olduğunu belirledi. Polis yaptığı araştırmada Demir'in düşmediğini İstanbul'dan Adana'ya bir dans programına katıldığı ve daha sonra gittiği arkadaşlarının evinde bir süre ağladıktan sonra "Babama iyi bakın, hala ondan harçlık alarak yaşıyorum" diyerek balkona çıkıp intihar ettiği öne sürüldü. Cem Demir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. "Kazağını omuzundan indirmedi" Morga Demir'i çok seven arkadaşlarının yanı sıra nişanlısı Melisa Sahra Katılmış'ta geldi. Katılmış uzun süre "Aşkım ölmedi, o yaşıyor, o kalkıp gelecek onu ameliyat ettireceğim" diye ağladı. Onu arkadaşları ve yakıları teskin etmeye çalıştı. Katılmış bir süre sonrada morga girerek nişanlısının cesedini gördü. Ancak buna rağmen onun öldüğüne inanmayarak, "Aşkım buz kesmiş. Neden onu buz gibi yere koymuşlar. Ben onu ameliyat ettireceğim o ölmedi" diye ağlamıştı. Katılmış'ın omuzundan hiç düşürmediği mavi kazağında nişanlısı Demir'e ait olduğu öğrenildi. Katılmış, morg önünde o kazığı omuzundan hiç düşürmeyip gözyaşı dökmüştü. Son dansı ortaya çıktı Cem Demir'in cenazesi otopsinin ardından babası Asım Demir tarafından alınarak dün akşam Bodrum'a götürüldü. Demir'in Adana'ya gelip yaptığı dansın da görüntüleri ortaya çıktı. Demir, görüntülerde son dansı olacağından habersiz etrafında toplanan kalabalığın alkışları arasında dans ediyor.

