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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
4 günde 306 bin liralık dolandırıcılık iddiası - KOCAELİ

4 günde 306 bin liralık dolandırıcılık iddiası - KOCAELİ

- Asayiş Şube Müdürlüğünden görüntü - Zanlıların adliyeye sevk edilmesi Kocaeli 'de 4 günde 306 bin liralık dolandırıcılık iddiası - İzmit ilçesinde 83 yaşındaki kişinin 4 günde 306 bin lirasını dolandırdıkları gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) bağlantılı olduğu iddiasıyla bir kişiyi dolandırarak 306 bin lira parasını aldıkları gerekçesiyle 5 kişi İstanbul'da yakalandı.Alınan bilgiye göre, İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi'nde ikamet eden 83 yaşındaki M.Y, kendisini telefonla arayan ve "başsavcı" olarak tanıtıp FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu bahanesiyle 4 günde 306 bin lirasının farklı banka hesaplarına göndermek suretiyle dolandırıldığı ihbarında bulundu.Bunun üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, banka şubelerinin çevresindeki güvenlik kameralarını izledi.Şüphelilerin kullandığı aracın plakasını belirleyen ekipler, şüphelilerin kiraladıkları araçla İstanbul'dan Kocaeli 'ye geldiği, farklı bankalardaki hesaplardan toplam 306 bin lirayı peyderpey çektiklerini belirledi.Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, İstanbul'un Küçükçekmece, Bağcılar, Esenyurt ve Bahçelievler ilçelerinde yaptıkları eş zamanlı operasyonla B.P. (22), E.A. (19), Ö.K. (28), C.K. (23) ve A.T'yi (23) gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri sırasında Şanlıurfa'da farklı bir suçtan tutuklu bulunan F.S'nin de (27) olayla bağlantılı olduğu ve B.P'yle dolandırıcılığı organize ettiği anlaşıldı.Benzer suçlardan çok sayıda sabıka kayıtları bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Başsavcı Akalan Kamera Harekete Geç Dolandırıcılık 

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