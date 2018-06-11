4 buçuk yaşındaki çocuk oyun oynadığı sırada sulama kanalına düştü

-Annenin ağlamsı

-AFAD ekiplerinin suyun içine girmesi

-OIay yerinden genel ve detay görüntüler



( OSMANİYE ) OSMANİYE



- Osmaniye’de 4 buçuk yaşındaki çocuk sulama kanalına düştü. Havanın kararmasıyla sulama kanalına düşen çocuğun arama çalışmalarına ara verildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Toprakkale ilçesinde DSİ’ye ait sulama kanalında meydan geldi. 4 buçuk yaşındaki Hasan Şahin Güngörlü arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada sulama kanalına düştü. Küçük çocuğun suya düştüğünü öğrenen vatandaşlar ve çocuğun ailesi su kanalı etrafında küçük çocuğu aradılar. Bu sırada vatandaşlar durumu polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen yetkililer çocuğu arama çalışması başlattı. Balık adamlar kanal içerisine girerek çocuğu aramaya başladı.

Ancak çocuğu bulamadılar. Hava’nın kararmasıyla arama çalışmalarına ara verildi.

Sabah aram çalışmaların tekrar devam edeceği öğrenildi.

