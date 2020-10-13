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13 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
4 ayrı kuyumcuya sahte bilezik vererek 13 bin 863 TL dolandırdı

4 ayrı kuyumcuya sahte bilezik vererek 13 bin 863 TL dolandırdı

-Adliyeden genel görüntü

Sahte Altın Akalan Harekete Geç Sahte Bilezik Dolandırıcılık 

--Şüphelinin adliyeden çıkarılmasından görüntü

( ANTALYA )-Sahte bilezik vererek 13 bin TL dolandırdı, son işinde baltayı taşa vurdu ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde 4 ayrı kuyumcuya sahte bilezik vererek 13 bin 863 TL dolandıran şüpheli, son işinde polis tarafından suçüstü yakalandı. Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Şekerhane Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi üzerinde bulunan 4 ayrı kuyumcuda yaşandı. Kuyumculara müşteri gibi girerek sahte bilezik bozdurup 13 bin 863 TL dolandırıcılık olduğu ihbarı alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaptıkları teknik ve fizik takipte dolandırıcılık şüphelinin M.G. (26) olduğu tespit ederek farklı bir kuyumcuya sahte altın bozduracağı sırada yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M. G. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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