4 ayağı kesilen köpek öldü



- Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 4 ayağı kesilmiş halde bulunan köpek İstanbul’da tedaviye götürüldüğü veterinerde öldü. Olay, Sapanca ilçesi Yüzevler Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana gelmişti. 4 ayağı kesilmiş halde ormanlık alanda vatandaşlar tarafından bulunan yavru köpek, veterinere götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalesi sonrasında İstanbul’da bulunan bir veterinere gönderilen ağır yaralı köpek hemen ameliyata alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralı köpek yaşamını yitirdi. Öte yandan, yaralı köpeğin haberi sosyal medyada kısa bir sürede yayılarak tepki gördü.

