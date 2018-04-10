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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
37 kaçak göçmen yakalandı

37 kaçak göçmen yakalandı

ARŞİV

Kaçak Göçmen Güvenlik Güçleri Yurt Dışı Güvenlik Kamerası Sahil Güvenlik 

-mültecilerin kurtarılması
-(sahil güvenlik kamerası)

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tekne ile yurt dışına kaçmaya çalışan 37 düzensiz göçmeni yakaladı. Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Güneş Adası kuzeyi deniz yüzeyinde tespit edilen tekneye yapılan operasyonda 37 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Karaya çıkarılan göçmenler sağlık kontrolünün ardından güvenlik güçlerine teslim edildi. Konuyla ilgili araştırma sürüyor. (BT)
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