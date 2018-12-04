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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
30 düzensiz göçmen yakalandı - HATAY

30 düzensiz göçmen yakalandı - HATAY

- 30 düzensiz göçmen yakalandı - Yakalanan göçmenleri emniyet müdürlüğündeki işlemleri için bekletilmesi Hatay ’da 30 düzensiz göçmen yakalandıHATAY (AA) - Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçtikleri tespit edilen 30 düzensiz göçmen yakalandı, 3 kişi gözaltına alındı.Kırıkhan Mimar Sinan Mahallesi İnönü Bulvarı'nda devriye gezen emniyet güçleri şüphe üzerine 42 MA 2143 plakalı panelvan aracı durdurmak istedi.Polisin "dur" ihtarına uymayan araç kısa bir kovalamacanın ardından Kurtlusoğuksu Mahallesi girişinde durduruldu.Araçta yapılan aramada Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 28'i Suriyeli, ikisi Filistinli 30 kişi olduğu belirlendi.Gözetim altına alınan yabancı uyruklular Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.Söz konusu göçmen kaçakçılığıyla ilgili Suriye uyruklu Musa E. (19), Muhammed E. (21) ve Ahmet M. (23) gözaltına alındı.

Kaçak Akalan Göçmen Kaçakçılığı Emniyet Müdürlüğü 

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