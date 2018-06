30 bin lirayı sahibine teslim etti, ayın şoförü seçildi

-Ödül takdimi

- Aydın’ın Efeler ilçesinde minibüste unutulan 30 bin TL’yi sahibine teslim eden Ufuk Türkeş ayın şoförü seçildi. Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından her ay düzenli olarak verilen ayın şoförü ödülünü, geçtiğimiz Nisan ayı içerisinde aracının içerisinde bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim eden Ufuk Türkeş aldı. Düzenlenen törenle Aydın’da Mayıs ayının şoförü seçilen Türkeş’e ödülünü Aydın Müftüsü Ercan Aksu verdi. Aydın Özel Şehiriçi Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Ufuk Türkeş kardeşimiz geçtiğimiz Berat Kandili akşamı bir vatandaşımızın 30 bin TL’ye yakın bir parasını araç içerisinde bulup kendisine teslim etmişti. Böyle bir şeyde tüm şoförlerimiz aynı hassasiyette bulunurlardı. Ufuk abimize denk geldiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Buradan vatandaşlarımıza bir şey söylemek istiyorum. Son iki gün içerisinde yine 3 bin liraya yakın bir para araçlarımızda unutuldu. Bu paraları sahiplerine teslim ettik. Yolcularımızdan özelikle bu konuda biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Çünkü her zaman şoförümüzün eline geçmeyebilir bu paralar. Vatandaşlarımız araçlardan inerlerken mutlaka sağını solunu kontrol etsinler” diye konuştu.

“Bu ödülün manevi değeri çok büyük” Aydın Müftüsü Ercan Aksu hak hukuk bilincinin çok önemli olduğundan bahsederek, “İnsanlarımızda hak hukuk, haram helal bilincinin oluşması çok güzel. Bizler insanlara hizmet ediyoruz. Tabi kardeşlerimizde insanlara hizmet ediyorlar. Bizler yaptığımız iyiliği Allah için yapıyoruz. Yapılan hayır ve hasenatı Allah için yapıyoruz. Bu da şu demek; Halka hizmet, Hakka hizmettir aslında. Bu ödülün manevi değeri çok büyüktür. Bu bilinçte olduğu için kardeşlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Bu uygulamanın uzun süredir devam ettiğini belirten Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “bu uygulamanın faydasını görüyoruz. Bu uygulamanın bir ayrı özeliği de burada davet ettiğimiz misafirlerimizin ders niteliğindeki öğütleri hepimiz can kulağıyla dinliyoruz. Ve bizler de bunlardan dersimizi alıyoruz” dedi.

Mayıs ayının örnek şoförü seçilen Ufuk Türkeş ise, “Parayı sahibine teslim ettik. Teslim ettiğim için sevinçliyim, gururluyum. Sağolsun yönetici arkadaşlarımız da beni onurlandırdılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim durakta çalışan hangi şoförümüz olursa olsun, aynı hassasiyeti gösterirdi” diye konuştu.