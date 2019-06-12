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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- 30 bin liralık vurgunu kasap ve polis önledi

- 30 bin liralık vurgunu kasap ve polis önledi

KASAP MAHİR KARABULUT'UN KONUŞMASI

Polis Emekli Vatandaş Banka Hesabı Yaşlı Adam 

-MAĞDUR YAŞLI ADAMDAN KISA GÖRÜNTÜ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde telefon dolandırıcıları, emekli vatandaşın 30 bin lirasını dolandırmak istedi. Yaşlı adam kasap ve polisin araya girmesiyle dolandırılmaktan son anda kurtarıldı. İlçe sakini emekli vatandaş M.D, eşiyle çarşı merkezinde yürüdüğü sırada telefonu çaldı. Arayan kişi, kendisini 'savcı' olarak tanıtıp, yaşlı adama bahaneler üretti. Yaşlı adamı korkutup tezgaha düşürmeye çalışan dolandırıcı, banka hesabına 30 bin lira para yatırmasını istedi. Durumu fark eden Aile Kasabı çalışanı Mahir Karabulut, M.D'ye müdahale ederek, polisten yardım istedi. Duyarlı kasap ve polisin araya girmesiyle emekli vatandaş, dolandırılmaktan son anda kurtarıldı. (HT-
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